Sinaga inicia alienação do património ainda este ano

As mais lidas

Ler mais na edição desta quinta-feira, 6 de junho 2019, do jornal Açoriano Oriental

De acordo com este documento, que foi revelado na resposta a um requerimento do PSD sobre a empresa, os imóveis em questão serão o “Mato da Correa” e a “Casa da Balança”.

A Sinaga prevê começar em 2019 a alienação do seu património, processo que terá início com a formalização da venda de “pelo menos dois imóveis para os quais já está em curso um processo negocial”, revela o Plano e Orçamento da empresa de 2019.

Plano e Orçamento da Sinaga de 2019, divulgado em resposta a requerimento do PSD, revela que a empresa já tem em curso o processo negocial para a venda de imóveis 'Mato da Correa' e 'Casa da Balança'

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok