Setor TVDE acusa o do táxi de tentar beneficiar de regulamentação da lei

No comunicado, divulgado hoje de madrugada, a ANMTVDE afirma que o setor TVDE se vê confrontado pelo do táxi para regulamentação da lei TVDE, depois de várias reuniões em audiência na Assembleia da República junto dos partidos com assento parlamentar, como com entidades governamentais reguladoras e fiscalizadoras pelo TVDE.

A associação afirma que tem vindo a lutar pela revisão da lei 45/2018, sublinhando que a mesma foi elaborada com a colaboração do setor do táxi, tendo originado vários artigos que têm vindo a prejudicar a qualidade do setor TVDE, bem como a sua rentabilidade e sustento dos motoristas e operadores.

A lei 45/2018 incorpora medidas para proteger os interesses do setor do táxi, deixando o TVDE refém de opções de rentabilidade e sustento dos motoristas e operadores, sublinha a associação.

A associação recorda que o setor do táxi lutou pela não implementação do serviço TVDE em Portugal e sublinha que agora o TVDE se vê confrontado pelo táxi na regulamentação da lei.

A ANMTVDE assegura que "vai continuar a lutar pela recuperação da qualidade do setor bem como pela sustentabilidade dos intervenientes do setor".