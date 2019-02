Sétima edição do Prémio de Artes Visuais Medeiros Cabral

A Associação Seniores de São Miguel, através da sua Comissão Especializada da Cultura, leva a cabo, sábado, dia 9 de fevereiro, pelas 15 horas, no Salão Nobre do Teatro Micaelense, a 7.ª Edição do Prémio de Artes Visuais Medeiros Cabral, com a sessão solene de entrega dos prémios Medeiros Cabral e a inauguração da exposição dos trabalhos concorrentes nas salas de exposição do teatro.