Sete das nove ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido a previsão de chuva

“Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), uma superfície frontal fria irá provocar um agravamento do estado do tempo, especialmente nas ilhas dos grupos Ocidental e Central, onde poderá ocorrer precipitação por vezes forte”, avançou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), em comunicado de imprensa.

As ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) estão já sob aviso amarelo, que se estenderá até às 18h00, já que se prevê “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”.

Já as ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Graciosa, Pico e Faial) estarão sob aviso amarelo entre as 18h00 de hoje e as 07h00 de sexta-feira, com a mesma previsão.