A Sessão Cultural de Reabertura da Casa João de Melo, na freguesia da Achadinha, vai acontecer no próximo domingo, dia 29 de agosto, pelas 16h00, contando com a presença deste escritor conhecido no país e no estrangeiro e que ali nasceu.



Conforme refere a Câmara Municipal do Nordeste em nota de imprensa, após a receção dos convidados na Casa João de Melo, terá lugar a Sessão de Reabertura com as intervenções de Mafalda Vicente, do gabinete de arquitetura da Câmara Municipal do Nordeste, do escritor João de Melo, do presidente da Câmara Municipal do Nordeste, António Miguel Soares e do Presidente do Governo Regional dos Açores ou de um seu representante, caso venha a ser indicado até à data da Reabertura da Casa João de Melo.



Após um momento musical, haverá uma sessão de autógrafos com o escritor João de Melo destinada aos convidados da Sessão de Reabertura e, pelas 17h30, a Casa João de Melo será aberta ao público para visitas guiadas a grupos de seis pessoas no máximo. Após as visitas guiadas, o escritor Joãode Melo continuará disponível para dar autógrafos aos visitantes da casa.



A Câmara Municipal do Nordeste refere ainda que esta Sessão de Reabertura será limitada à presença de 30 pessoas em respeito pelas regras de prevenção da pandemia de Covid-19, estando os presentes obrigados à apresentação de Certificado de Vacinação ou comprovativos alternativos previstos nas regras em vigor na Região.

Recorde-se que depois de ter sido inaugurada em 2008, a Casa João de Melo estava degradada e a funcionar apenas como espaço TIC quando a Câmara Municipal do Nordeste decidiu recuperá-la, tornando-a num espaço mais centrado na obra do escritor e na cultura do concelho.