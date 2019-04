Serra de Água de Pau recebe em abril “Desafio Vertical 0/947”

A Serra de Água de Pau vai receber, no próximo dia 14 de abril, a 1ª edição do “Desafio Vertical 0/947”, uma prova de trail running, numa organização conjunta do Morcegos Trail Clube e da Câmara Municipal de Lagoa.

Esta iniciativa pretende ser uma experiência inovadora, levando os atletas a percorrer os trilhos do concelho que ligam o nível do mar ao segundo ponto mais alto da ilha de São Miguel.





Em conferência de imprensa de apresentação do evento, que teve lugar na Junta de Freguesia de Água de Pau, marcaram presença Nelson Santos, vereador da Câmara Municipal de Lagoa, Paulo Ricardo, presidente da Junta de Freguesia de Água de Pau, Gonçalo Raposo, vice-presidente do Morcegos Trail Clube, e Carlos Figueiredo, diretor da prova.





Segundo nota de imprensa, o palco principal deste evento é a Serra de Água de Pau, área montanhosa que ostenta bonitas paisagens e um dos principais refúgios da floresta endémica da ilha. “Pisos técnicos, subidas e descidas acentuadas, ribeiras, cascatas e aquedutos completam um cenário deslumbrante para a prática da corrida de montanha e contribuirá para superação dos que se aventurarem nestes trilhos”.





Com o objetivo de abranger o maior número de praticantes, o evento é constituído por três provas de diferentes distâncias. A primeira trata-se de um percurso de 11,5 km (1058 D+), maioritariamente a subir e de dificuldade técnica acrescida, que liga a Baixa d'Areia (cota zero) ao Pico da Barrosa (947 metros de altitude acima do nível do mar) e no qual os atletas partirão em contrarrelógio individual, com o objetivo de realizar o percurso no menor espaço de tempo.





A segunda prova tem 7,5 km (520m D+), com partida na Baixa d'Areia e chegada junto ao polidesportivo de Água de Pau, em trajeto feito por trilhos circundantes à vila, num desafio moderado que pretende promover a modalidade e proporcionar também a participação lúdica aos praticantes ocasionais.





Por último, haverá uma prova de inscrição gratuita, mas obrigatória, com um percurso de 2 km (275m D+), destinada a jovens entre os 9 e 16 anos de idade, que visa promover hábitos e estilos de vida saudáveis, o contacto com a natureza e a necessidade de adotar comportamentos de conservação ambiental.









As inscrições podem ser efetuadas até ao próximo dia 10 de abril, através de formulário próprio no site do evento ou através do email desafiovertical0947@gmail.com.





Para a Câmara Municipal de Lagoa, este evento enquadra-se na dinâmica pretendida para o desporto municipal, representando” o expoente máximo das potencialidades do desenvolvimento desportivo do concelho”.





Com o apoio a este tipo de iniciativas, a Câmara Municipal de Lagoa pretende, ainda, “valorizar o património ambiental da serra de Água de Pau, em atividades com a mínima pegada ambiental, dinamizando o concelho e as suas gentes”.