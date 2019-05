Sérgio Conceição quer "anular pontos fortes do Sporting"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, sublinhou esta sexta feira querer "anular os pontos fortes" do Sporting, adversário dos ‘dragões', sábado, na final da Taça de Portugal de futebol, e anunciou uma equipa "preparada" para vencer.

“A dinâmica de jogo do Sporting foi variando ao longo do tempo, desde que este treinador pegou na equipa, e estamos preparados. O Sporting é uma equipa com grande qualidade individual. Queremos anular os pontos fortes e estamos focados em criar mossa", afirmou.

O técnico, de 44 anos, considerou que o encontro será "importante" para o clube e assegurou que o plantel está "motivado e concentrado" em levar a taça para o Porto.

"Todos os jogos são para ganhar. É uma final importante para nós. Este clube está habituado a estar nas fases de decisão. Os jogadores estão conscientes disso, estão focados e concentrados naquilo que podemos fazer para ganhar o jogo”, disse.

No dia em que se celebra 21 anos desde que venceu a Taça de Portugal, enquanto jogador, ao serviço do FC Porto, Sérgio Conceição revelou ter um "carinho especial" pela prova e desvalorizou o facto de o relvado poder vir a prejudicar a partida.

"Tenho um carinho muito especial pela Taça de Portugal, é um dia bonito e de família, que gosto particularmente. Conhecemos o Jamor, sabemos o que vamos encontrar e não vai haver desculpas do relvado ou algo que possa interferir, se não o jogo em si", afirmou.

O FC Porto defronta o Sporting na final da Taça de Portugal de futebol, no sábado, em jogo que se realiza no Estádio Nacional, em Oeiras, com início às 17:15.