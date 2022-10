“Ser independentista nos Açores é ser defensor da autodeterminação, mas com Portugal”

José Ventura, antigo líder do extinto PDA - Partido Democrático do Atlântico e membro da Frente de Libertação dos Açores (FLA), fala do seu percurso e da luta pela autodeterminação dos Açores, quando se prepara para lançar em livro as crónicas publicadas na imprensa nas últimas décadas