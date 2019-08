Semana do Mar é a primeira festa dos Açores a eliminar o plástico de utilização única

A Semana do Mar é a primeira festa dos Açores, em recinto aberto, a eliminar o uso do plástico de utilização única. Desta forma, este ano, não haverá copos de plástico de café, talheres de plástico, pratos de plástico.

A par desta medida, outra novidade deste ano são os cinzeiros portáteis visando um combate efetivo às beatas, com o lema “Beatas no Chão, não!”, explica comunicado de imprensa.



“Nos últimos anos temos vindo a dar passos arrojados no que às preocupações ambientais dizem respeito. A Semana do Mar tem procurado, nas suas mais diversas vertentes, superar-se e esta campanha é, uma vez mais, evidência disso mesmo”, afirmou José Leonardo Silva, presidente da Câmara Municipal da Horta, citado no mesmo comunicado.



De acordo com o autarca, “a Semana do Mar foi a primeira festa deste género que se iniciou nos Açores, há 43 anos e, ao longo do tempo temos procurado inovar e colocar-nos na linha da frente em várias temáticas e nesta área do ambiente começámos por eliminar quaisquer plásticos na Feira Gastronómica, introduzimos as canecas e promovemos a recolha dos copos usados que se têm revelado como passos assertivos no sentido de fazermos um caminho de elevada qualidade ambiental. Este ano vamos tentar trilhar caminho no combate às beatas e com a eliminação de todo e qualquer tipo de plástico descartável durante a festa”.



O autarca disse ainda que a intenção é ir mais além na "redução da pegada ecológica e, por isso, este ano, toda a paramentaria para as refeições no recinto da festa que não seja de natureza reutilizável não será permitida. Está no regulamento da concessão de espaços a proibição do recurso total a plásticos de utilização única. Os restaurantes já eram obrigados, agora alargou-se a regra a todo o recinto”.



Durante a Semana do Mar estará em funcionamento, à semelhança de anos anteriores, o 'Eco-Quiosque da Semana do Mar', instalado na Avenida 25 de Abril, bem como diversos bebedouros, por forma a que os interessados possam lavar os seus copos.