Semana de Estudos em Ponta Delgada no Estúdio 13

A 'Semana de Estudos em Ponta Delgada', vai contar com as presenças de: Maria João Gouveia, Isabel Albergaria, Bruno Correia, Catarina Medeiros, Cristina Moscatel, Filipe Mota, Helena Barros, Lázaro Raposo, João Paulo Constância, Luís Banrezes, Paulo Simões, Rui Pedro Paiva e Ana Pedrosa.





De acordo com nota, as semanas de estudo, “criadas nos Açores em 1961, constituíram desde sempre um fórum de reflexão e discussão de temáticas decisivas para o arquipélago, em particular, e para o mundo, em geral. Contribuíram para cultivar espírito crítico e criar no espaço açoriano a consciência de unidade regional, vindo a constituir a semente do que, após o 25 de Abril de 1974, seria a Autonomia”.





Este ano, o Instituto Açoriano de Cultura decidiu reativar a iniciativa e faz uma parceria com o Azores 2027 – projeto de candidatura de Ponta Delgada|Açores a Capital Europeia da Cultura, para um debate alargado sobre o estado da arte nos Açores.