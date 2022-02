Seleção portuguesa de futsal inicia estágio de preparação para Mundial2021

O jogador mais velho entre os convocados é o guarda-redes Vítor Hugo, que manifestou em declarações ao ‘site’ da FPF vontade enorme de voltar a pisar um grande palco: “Se sou o mais velho? Talvez! A minha vontade é sempre a mesma e trabalho sempre o máximo para poder ajudar a equipa e retribuir a confiança que o mister Jorge Braz depositou em mim.”

Vítor Hugo salientou o ambiente de alegria que predomina entre os 16 convocados pelo selecionador Jorge Braz para o Mundial e o prazer do reencontro: “Ainda não falei com todos, mas este é um grupo espetacular e todos devem apresentar-se com o máximo de motivação. Temos um grupo muito motivado e pronto para ajudar Portugal. Vai ser um estágio longo e nestes primeiros dias o foco estará na preparação.”

O início dos treinos está marcado para segunda-feira, com duas sessões agendadas para o Pavilhão do Centro de Estágios de Rio Maior.

A equipa das 'quinas’ disputará, entre 18 de agosto e 05 de setembro, sete jogos de preparação em Rio Maior e em Viseu, frente a Japão, Venezuela, Angola, Uzbequistão, Costa Rica e Paraguai (duas vezes), como preparação para Mundial2021, que se disputa na Lituânia entre 12 de setembro e 03 de outubro.