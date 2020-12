Secretário Regional da Saúde e Desporto reitera a decisão do pagamento do “Prémio COVID” aos profissionais de Saúde

Clélio Meneses referiu, no encontro que manteve, esta tarde, com os responsáveis da Ordem e do Sindicato dos Enfermeiros nos Açores, que “a Região é uma pessoa de bem e, por isso, qualquer que seja o responsável por qualquer pasta tem de cumprir com os compromissos assumidos pelos que lhe antecederam”.

O governante adiantou que “foi determinado o cumprimento do Decreto Regulamentar Regional nº 22/2020/A, de 14 de outubro, aprovado em Conselho de Governo de 21 de setembro de 2020”.

Na altura, o Governo Regional anunciou que “os serviços que coordenam estes trabalhadores têm 10 dias para remeter ao Governo a lista nominativa desses funcionários e os pagamentos serão automaticamente processados”, mas, apesar de tal anúncio, “o que é certo é que os pagamentos nunca foram feitos até à posse do atual Governo”, argumentou o Secretário Regional da Saúde e Desporto.

Neste contexto, Clélio Meneses acrescentou que, “independentemente da opinião sobre a justiça dos critérios existentes, tem de ser cumprido o que está regulado, de acordo com o cumprimento dos critérios definidos e com as listas de beneficiários elencadas pelas unidades de Saúde”, garantindo que os serviços que tutela “asseguram a correção de situações que se venham a apurar estar de acordo com o normativo em vigor, mas não tiveram o tratamento adequado”.