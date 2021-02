Secretária de Tesouro dos EUA reconhece que vêm aí "meses difícieis"

Na sua primeira entrevista desde que se tornou secretária do Tesouro, na semana passada, Yellen disse que o Presidente Joe Biden está disponível para cooperar com os republicanos na aprovação do seu pacote de emergência numa base bipartidária.

Os democratas no Congresso dos EUA avisaram que, se o apoio do Partido Republicano não estiver disponível, eles estão preparados para aprovar a medida – um pacote de ajuda no valor de cerca de 1,5 biliões de euros - apenas com o apoio dos democratas.

“Temos alguns meses difíceis pela frente”, reconheceu Yellen, referindo-se ao impacto da crise sanitária na economia dos EUA, durante a entrevista a um programa da cadeia televisiva ABC.

Questionada sobre como é ser a primeira mulher a servir como secretária do Tesouro, Yellen, que já tinha sido a primeira mulher a liderar o banco central dos Estados Unidos, disse que o legado que procura é a aprovação de uma medida de alívio económico para a pandemia de Covid-19.

Yellen considera que o seu país enfrenta “a crise económica mais grave” da história recente, mostrando-se empenhada em que os sacrifícios que os norte-americanos estão a fazer não sejam em vão.

Sobre a recente turbulência no mercado de ações que opôs pequenos investidores ‘online’ às gigantes empresas de fundos, Yellen disse que se reunirá ainda hoje com reguladores federais da Comissão de Valores Mobiliários, do banco central (Federal Reserve) e da Comissão de Transações de Futuros.

“Precisamos entender o que aconteceu”, conclui Yellen, para salvaguardar decisões dos reguladores sobre a implementação de quaisquer mudanças.