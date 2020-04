“Se o CAR não tiver um mínimo de dignidade será preferível não o realizar”

De que forma a atual situação prejudica, ou pode prejudicar, o projeto desportivo de 2020?

O projeto desportivo do Team Além Mar está definido desde finais de 2019, mas a instabilidade que se gerou com a pandemia de Covid-19 veio criar grandes perturbações por todo o mundo que também afetam os Açores e a atividade desportiva do nosso campeonato de ralis. Numa situação como aquela que enfrentamos ainda me sinto mais privilegiado por poder integrar uma estrutura com a do Team Além Mar, que tem um historial e um capital de experiência que nos dá muito conforto e confiança num momento difícil como aquele que atravessamos. A capacidade técnica, organizativa e financeira do Team Além Mar permitiria que se o campeonato começasse amanhã nós tivéssemos tudo pronto para arrancar. Claro que haveria dificuldades devido a situações exteriores à equipa e que não podemos controlar. Neste momento, todas as fábricas de componentes estão fechadas. Conseguir peças, pneus, etc., neste momento, seria praticamente impossível e esse pode vir a ser um problema grande se todos os campeonatos forem arrancando mais ou menos em simultâneo, uma vez que poderá haver dificuldade de produção e até de logística para satisfazer as necessidades das equipas um pouco por todo o mundo.