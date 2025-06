Sé de Angra do Heroísmo acolhe celebração do Jubileu do Espírito Santo

A Sé de Angra do Heroísmo vai acolher, no domingo, pelas 11:00, a celebração do Jubileu do Espírito Santo, onde são esperadas irmandades do Divino Espírito Santo da ilha Terceira, as suas coroas e estandartes, foi hoje divulgado.