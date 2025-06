Município da Lagoa admite alargar projeto “A Avó Veio Trabalhar”

“Com este projeto social e criativo, estamos a promover um envelhecimento ativo da população sénior do concelho, mas também, a inclusão intergeracional e o combate à solidão, com momentos de aprendizagem e de convívio, em prol do bem-estar físico e mental das avós”, referiu Frederico Sousa citado numa nota de imprensa da autarquia.

O projeto “A Avó Veio Trabalhar”, desenvolvido pela Câmara Municipal de Lagoa, para pessoas com mais de 50 anos, convida avós a integrarem um grupo “onde aprendem e desenvolvem competências que aliam os lavores tradicionais às novas tendências, sendo muito mais do que uma oficina criativa”.