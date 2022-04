Scottie Scheffler vence Masters de Augusta e consegue primeiro ‘major’ da carreira

Scheffler de 25 anos, que apenas não esteve na frente no primeiro dia da competição, efetuou 71 pancadas (uma abaixo do Par) e terminou a competição com um total de 278 ‘shots’ (10 abaixo), cumprindo as quatro rondas sempre com resultados abaixo do par do campo (72).

No segundo lugar ficou norte-irlandês Rory McIlroy, que hoje realizou uma volta com 64 pancadas (oito abaixo) e terminou com um total de 281 (sete abaixo), mais três que o vencedor, enquanto o irlandês Shane Lowry e o australiano Cameron Smith partilharam o terceiro posto, com mais cinco ‘shots’ que Scheffler.

Já Tiger Woods, que já venceu 15 ‘majors’ na carreira, regressou à competição nesta prova, 13 meses depois do grave acidente de viação, e voltou a efetuar uma ronda pouco feliz, repetindo as 78 pancadas (seis acima) efetuadas na véspera.

O norte-americano de 46 anos, que tentava o seu sexto título do Masters de Augusta, terminou a prova no 47.º lugar, com um total de 301 pancadas (13 acima), longe dos primeiros lugares.