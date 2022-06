Saúde da Madeira lança inquérito ‘online’ para avaliar grau de satisfação dos utentes

Em comunicado, o Sesaram explica que após cada atendimento num serviço de consulta, urgência e internamento do serviço público de saúde, o utente receberá no seu endereço de correio eletrónico a hiperligação para o preenchimento do inquérito de satisfação.

“Este ficará também disponível no Portal do Utente, podendo o utilizador consultar, em qualquer altura, os inquéritos preenchidos e os que ainda tem de preencher”, refere a nota, adiantando que a nova plataforma – Inqué[email protected] – foi concebida e desenvolvida pelo núcleo de informática do Sesaram.

O preenchimento do inquérito pode ser efetuado em qualquer dispositivo, seja computador, ‘tablet’ ou telemóvel.

O Sesaram sublinha que os dados recolhidos são “anónimos e exclusivamente utilizados para fins estatísticos”, visando “aferir continuamente” o grau de satisfação dos seus utentes e “melhorar o desempenho dos cuidados prestados”.