SATA ganha contrato para dois voos semanais de Lisboa e Porto para Porto Santo

Trata-se do primeiro sinal de retoma da operação turística em regime charter para destinos nacionais, assinala o grupo aéreo português, com sede nos Açores, que destaca o facto de merecer a confiança do broker ‘Empty Leg’ e dos principais operadores turísticos portugueses.



Uma boa notícia operadores turísticos e companhia aérea, numa altura em que o tráfego aéreo regular sofre uma acentuada quebra e num momento em que a conjugação de esforços coletivos é importante para todos os que operam no sector da aviação e do turismo.

Nesta operação em particular, a companhia SATA Azores Airlines tem a oportunidade de reafirmar o seu posicionamento de Active Holidays Airline disponibilizando uma franquia adicional de bagagem de porão para o transporte de equipamentos desportivos. Entre os equipamentos incluídos nesta franquia adicional estão o equipamento de mergulho, sacos de golfe, bicicletas e pranchas de surf. Este serviço adicional que a transportadora aérea tem proporcionado é particularmente apreciado, uma vez que os destinos que serve com maior frequência, designadamente nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, oferecem condições extraordinárias para a prática das modalidades.

Os voos entre Lisboa e Porto Santo, partem da capital portuguesa todas as segundas-feiras pelas 15h00 e da cidade do Porto, no mesmo dia, pelas 20h20. Esta operação aérea semanal, com partidas de Lisboa e Porto, ocorre entre 20 de julho a 28 de setembro. Os primeiros voos estão marcados para 20 de julho e serão utilizados aviões Airbus da gama A320.