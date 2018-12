SATA deixa cair patrocínio ao rali dos Açores

As mais lidas

O Desporto chama à capa a disputa entre os clubes Porto e Benfica do jogador Fernando Andrade.

Noticia-se também hoje que Ponta Delgada é um dos destinos mais atrativos para o Réveillon; que há uma família que ameaça levar a Câmara do Nordeste a tribunal se não remover uma palmeira situada junto à sua moradia; e ainda que nos Ginetes teme-se um deslizamento de terras num caminho de acesso a casas e pastagens.

O tema de destaque desta edição do Açoriano Oriental é para a notícia de que o rali dos Açores deixará de ser o Azores Airlines Rallye e que o Grupo Desportivo Comercial está a negociar com um novo parceiro

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok