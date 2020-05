SATA Air Açores retoma operação sexta-feira, Azores Airlines em junho para Lisboa e Madeira

De acordo com comunicado da companhia aérea, a partir de sexta-feira, a SATA Air Açores retoma gradualmente as ligações interilhas, A operação aérea reiniciará com uma operação reduzida, contando com a realização de um voo diário para todas as ilhas do Arquipélago, com exceção da ilha do Corvo, que terá ligações aéreas à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.



No dia 15 de junho, tem lugar o reinício das ligações aéreas da Azores Airlines entre Lisboa e Ponta Delgada e Lisboa e Terceira, assim como as ligações aéreas entre o Funchal e Ponta Delgada.



A 22 de junho, a Azores Airlines retoma as ligações aéreas entre Lisboa e os aeroportos da Horta e Pico.



A 1 de julho, a Azores Airlines retomará as ligações aéreas entre o Porto e Ponta Delgada, bem como as ligações internacionais a Boston, Toronto, Praia (Cabo Verde) e Frankfurt serão reiniciadas a partir desta data.



"A retoma das ligações internacionais ficará condicionada ao levantamento das restrições à entrada de cidadãos estrangeiros em Portugal e nos diversos Países, bem como à evolução da pandemia de Covid-19 nos Países de origem", indica o comunicado.

Saliente-se que as companhias aéreas procederam à revisão dos seus procedimentos de acordo com as orientações das Autoridades de Saúde e seguindo as orientações internacionais para o sector do transporte aéreo.