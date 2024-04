Sara Sotero e Bernardo Pereira de prata nos Europeus de canoagem de mar

Com o mau tempo a obrigar a que as provas começassem com atraso, Sara Sotero gastou 01:03.00,05 horas para cumprir o percurso, sendo apenas batida pela espanhola Judit Verges, que, em 01:01.44,56, repetiu o título conquistado em 2022.

A também espanhola Chloe Bunnett arrecadou a medalha de bronze, com um tempo de 01:03.09,09 horas.

Bernardo Pereira foi o mais rápido na prova de sub-23, com uma marca de 51.55,54 minutos, que lhe valeu ainda a medalha de prata na prova de seniores.

O francês Hector Henot sagrou-se campeão europeu, em 51.51,82 minutos, com o espanhol Walter Bouzan a ser terceiro, em 52.49,90.