ERC lança campanha de sensibilização para riscos de desinformação

"Uma das ações em curso é a divulgação no meio televisivo de um 'spot' vídeo de sensibilização para os riscos da desinformação e da manipulação da informação", refere a ERC, em comunicado.

"Trata-se de uma campanha conjunta do Grupo de Reguladores Europeus dos Serviços de Media Audiovisuais (ERGA), com recomendações sobre formas de combate à desinformação e proteção dos valores democráticos. A ERC conta com a colaboração de operadores de televisão nacionais na divulgação da campanha", acrescenta o regulador.

Em paralelo, a ERC "produziu e disponibilizou no seu sítio institucional, para 'download' e partilha, materiais informativos ajustados a públicos de diferentes idades, com sugestões concretas sobre o modo como se podem defender de narrativas falsas ou manipuladas que circulam no espaço público com intenção de influenciar".

Estes materiais "serão também enviados pelo regulador a escolas, associações de consumidores e outros organismos orientados para o serviço aos cidadãos".

Com esta nova campanha, a ERC "vem intensificar a sua intervenção na melhoria dos níveis de literacia mediática dos cidadãos portugueses, com particular foco no período eleitoral, e reforçar o compromisso de garantir que o espaço público não é contaminado pela desinformação, em linha com os eixos estratégicos propostos pelo regulador para o mandato 2023-2028", conclui.

As eleições europeias estavam marcadas para 09 de julho.