Cineteatro lagoense acolhe concerto de Maria Reis

Maria Reis para além de atuar a solo, foi vocalista e guitarrista da banda 'Pega Monstro' e integrou, igualmente, outras bandas.





Já atuou em diversos locais, como a Culturgest, CCB, no recinto da Trienal de Arquitetura de Lisboa, no Teatro Viriato (Viseu), entre outros.





“Suspiro…”, é o mais recente trabalho da artista a solo, lançado este ano.





O concerto é organizado pela Associação Cultural Silêncio Sonoro, através do projeto Marca Pistola, e conta com a colaboração da Câmara Municipal da Lagoa e com o apoio da Direção Regional dos Assuntos Culturais.





Os bilhetes poderão ser adquiridos na 'La Bamba Bazar Store', de segunda a sexta-feira, das 11h00 às 18h00, e estarão à venda no próprio dia, no cineteatro lagoense.