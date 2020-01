São Roque do Pico recebe galardão de ‘Município Amigo do Desporto’

Após analisar o trabalho desenvolvido, a Cidade Social e a Associação Portuguesa de Gestão do Desporto distinguiu a Câmara Municipal de São Roque do Pico com o galardão ‘Município Amigo do Desporto’, tendo por base critérios como a organização e o planeamento desportivo, a partilha de boas praticas no âmbito desportivo, a formação dos colaboradores e de toda a rede de técnicos, o apoio aos clubes e os eventos e programas dinamizados, explica nota.







A distinção foi entregue esta semana à autarquia e segundo o vereador com o pelouro do Desporto, Gui Goulart, vem “reconhecer o trabalho que tem sido desenvolvido na promoção de um conjunto de iniciativas desportivas e no estabelecimento de parcerias entre associações, clubes e atletas sempre com vista à dinamização da atividade física, na vertente do desporto federado, bem como na promoção do desporto para todos”, refere em nota.





Uma vez adquirido esse estatuto de ‘Município Amigo do Desporto’ importa “manter os padrões de qualidade e melhorá-los gradualmente ano após ano, fomentando as boas práticas de promoção da saúde e bem-estar”, adianta o vereador, para acrescentar que “São Roque do Pico beneficia ao integrar esta rede porque permite uma enorme partilha de experiências de tudo o que está relacionado com o desporto a nível municipal”.