São Miguel regista mais três casos positivos de Covid 19

Os casos diagnosticados reportam-se a três indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 54 e 74 anos de idade, que desembarcaram na Região, sendo dois provenientes de ligações aéreas com o território continental e um do continente americano.

Relativamente a estes casos, um foi detetado em teste de despiste realizado à chegada, enquanto dois apresentaram resultado negativo no desembarque e foram diagnosticados no rastreio realizado após o sexto dia.

Os indivíduos apresentam situação clínica estável e foram já diligenciados, pelas Delegações de Saúde Concelhias, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos.

Assim, até ao momento, foram detetados na Região 209 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, verificando-se atualmente 27 casos positivos ativos, dos quais 24 na ilha de São Miguel, dois na ilha Terceira e um na ilha do Pico.