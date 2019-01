São Miguel e Santa Maria sob aviso amarelo devido a previsões de chuva

A Proteção Civil dos Açores alertou hoje para a previsão de chuva nas ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), que vão estar sob aviso meteorológico amarelo a partir do final da tarde.

Numa nota enviada às redações, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informa que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), foi antecipado o aviso amarelo de precipitação para as duas ilhas.

O IPMA colocou sob aviso amarelo, o menos grave e que revela situação de risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas, as ilhas de São Miguel e Santa Maria no período entre as 18:00 locais (menos uma do que em Lisboa) de hoje e as 12:00 de sexta-feira.

Face a estas previsões, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, incluindo a limpeza dos sistemas de drenagem das habitações.