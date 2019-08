“Santuário quer o mesmo tratamento que têm outros edifícios classificados”

Foi recentemente entregue na Câmara Municipal de Ponta Delgada (CMPD) o projeto de reabilitação do Convento da Esperança e do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Qual o objetivo da ação e o que se pretende fazer neste emblemático complexo?



O objetivo principal é a reabilitação total do Convento da Esperança, como também do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Essa reabilitação está a ser feita por fases e atualmente já concluímos três fases que para nós eram bastante importantes: o Coro Baixo, o Coro Alto - inaugurado recentemente nas festas do Santo Cristo - e também o armazém, que era uma necessidade para desocuparmos espaços nobres do Convento. Portanto, retirou-se uma quantidade de coisas - mormente tudo o que era relacionado com a festa e que é usado só uma vez por ano e a parte das nossas oficinas internas - que se deslocaram para este armazém. Isto significa que essa parte do Convento que estava ocupada com coisas, agora está desocupada, e então aí permite-nos já avançar com a outra fase do projeto.