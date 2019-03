Santuário de Fátima doa 15 mil euros para apoio às vítimas de ciclone

As mais lidas

A cidade da Beira, no centro litoral de Moçambique, foi uma das mais afetadas pelo ciclone, na noite de 14 de março.

O número de mortos contabilizados por Moçambique, devido ao ciclone Idai, subiu hoje para 417, anunciaram as autoridades.

Citado num comunicado, o prelado disse que o Santuário de Fátima quer manifestar também a sua solidariedade através de uma primeira ajuda, com um donativo de 15 mil euros.

"Queria pedir que tivéssemos presente, agora, os nossos irmãos de Moçambique, sobre os quais caiu a tragédia do ciclone Idai, causando mortos, desaparecidos e carenciados", disse António Marto, bispo de Leiria-Fátima, no final da missa a que presidiu na manhã de hoje, na Basílica da Santíssima Trindade.

