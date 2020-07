Santa Maria cria incentivos de consumo aos visitantes

Com a designação “Explore Santa Maria” e receba um voucher para consumo na ilha, a Câmara do Comércio de Ponta Delgada, em cooperação com o município de Vila do Porto, vai desenvolver uma campanha com o objetivo de ajudar a alavancar a economia da ilha e a atenuar as dificuldades dos negócios, em especial os do setor do turismo.