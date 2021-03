Santa Maria apura ginastas ao Regional

Em iniciadas sagrou-se campeã de ilha Sofia Rodrigues, ficando o pódio completo com Inês Mariante (2.ª) e Filipa Bairos (3.ª).



Já em juvenis femininas a campeã de ilha foi Maria Andrade, classificando-se Helena Ferreira e Leonor Carvalho no segundo e terceiro lugares, respetivamente.



As atletas do Grupo Desportivo Escolar de Santa Maria, acompanhadas pela treinadora Margarida Brandão, vão marcar presença a 20 e 21 de março no Campeonato Regional, prova que vai ter lugar em São Miguel.