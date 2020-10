1ª Liga

Santa Clara - Sporting vai ter público nas bancadas

O jogo da 5ª jornada da 1ª Liga de futebol entre o Santa Clara e o Sporting, do próximo sábado, terá a presença de público nas bancadas do Estádio de São Miguel, respeitando o limite máximo de 10% da capacidade total do recinto desportivo (1000 pessoas), cumprindo com todas as recomendações das entidades de saúde, indica o clube de Ponta Delgada em comunicado.