Santa Clara regressa à elite e mantém base do plantel na procura pela manutenção

O treinador Vasco Matos de 43 anos, vai manter-se à frente do conjunto açoriano, que contratou sete jogadores para o regresso à primeira divisão, após ter ficado uma temporada na II Liga, na sequência da descida em 2022/23.

Para a temporada 2024/25, os insulares asseguraram as contratações de João Costa e Alysson, ambos provenientes do Alverca, Matheus Pereira (ex-Vizela), Rodrigo Varanda (por empréstimo do América Mineiro, Brasil), Frederico Venâncio (ex-Eibar, Espanha), Jader (ex-Atlético Paranense, Brasil) e Neneca (empréstimo do Cascavel, Brasil).

Os açorianos mantiveram a base do plantel da temporada transata, assegurando a compra em definitivo dos passes de Vinicius, Klismahn e MT e as renovações do capitão Paulo Henrique, Luís Rocha e do próprio treinador Vasco Matos, que assinou até 2026.

Ricardinho, Pedro Pacheco, Bruno Almeida e Lucas Soares, figuras do título da II Liga, também vão continuar a vestir as cores do Santa Clara.

Em sentido inverso, abandonaram o clube Sema Velásquez (para o Alverca), Marco (Sanjoanense), Yannick Semedo (Vizela), David Bruno (Alverca), Andrezinho (Alverca) e Ageu (Alverca).

No arranque dos trabalhos, Vasco Matos considerou a continuidade da base do plantel como o "grande reforço" da época e apontou a manutenção como o objetivo para a temporada.

Durante a pré-época, o Santa Clara só somou vitórias, frente a Sporting de Braga B (4-1), Penafiel (1-3), Boavista (4-2), Rio Ave (2-1) e Benfica B (3-1).

Os açorianos estreiam-se no campeonato no domingo com uma deslocação ao terreno do Estoril.

O primeiro embate frente a um dos 'grandes' acontece logo à segunda jornada com a receção ao FC Porto no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.