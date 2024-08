Santa Clara marca 19 golos em cinco jogos

A formação orientada por Vasco Matos venceu os cinco desafios que disputou, tendo em três deles operado a reviravolta no marcador.



Foram os casos das partidas com o Sporting de Braga B (que terminou 4-1), Boavista (4-2) e Rio Ave (2-1).



Nos jogos com a equipa de Sub-23 do Santa Clara (6-1) e com o Penafiel (3-1), os “encarnados” lideraram a marcha do marcador.



Um total de nove jogadores apontaram os 19 golos da equipa neste período, com destaque para Gabriel Silva. O extremo brasileiro, que vai cumprir a terceira temporada ao serviço do Santa Clara, é o melhor artilheiro da equipa com quatro golos apontados, seguido por Safira e Bruno Almeida, ambos com três golos na conta pessoal.



Rodrigo Varanda, João Costa e Rafael Martins marcaram dois cada, enquanto Vinicius, Tiago Queiróz e Daniel Borges festejaram um golo.



Com 19 golos marcados em cinco jogos, a equipa de Vasco Matos revelou um média de 3,8 golos por jogo, enquanto que ao sofrer seis, a média de golos consentidos foi de 1,2.



O Santa Clara estreia-se na I Liga a defrontar o Estoril, na Amoreira, a 11 de agosto.