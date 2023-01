Santa Clara e Solverde.pt renovam parceria

O contrato em vigor finalizava em 2023 e previa a sua extensão por mais um ano, o que se veio a verificar agora com a distensão da parceria até à época de 2023/2024.

O prolongamento do vínculo entre as duas entidades foi assinado pelo presidente da SAD do Santa Clara, Bruno Vicintin, e pelo gestor de patrocínios da Solverde.pt, Carlos Ferreira.

O presidente do Santa Clara, em nota de imprensa divulgada no site do clube, realçou a importância da parceria que, espera Vicintin, se mantenha por muitos anos.



“Estamos muito felizes pela renovação da parceria com a Solverde. É um parceiro já de há alguns anos e são parcerias como esta que ajudam o Santa Clara a ser competitivo a nível nacional e em representação dos Açores. Que esta parceria se mantenha por muitos anos”, sublinhou o líder da SAD encarnada.



Por seu turno, o representante da Solverde.pt manifestou, de igual modo, que “esperamos que esta parceria se prolongue. O Santa Clara é uma bandeira dos Açores e esperemos que esteja com a Solverde não só na próxima época, mas também nos próximos anos. É um projeto no qual acreditamos e esperemos continuar esta ligação por muito tempo”, referiu Carlos Ferreira em nota de imprensa daquele grupo.