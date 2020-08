Santa Clara contrata o lateral brasileiro Mansur

Em comunicado de imprensa, o Santa Clara avança que chegou a acordo com o atleta de 27 anos para a “celebração de um contrato profissional para as próximas duas temporadas”.

O clube açoriano destaca que o jogador irá ter a “sua primeira experiência europeia”, depois de “vários anos a atuar” no Brasil

“Mansur, lateral esquerdo brasileiro de 27 anos, vem do Atlético Mineiro do Brasil. O lateral somou alguns empréstimos nas últimas temporadas, atuando em equipas como: São Bento, Paraná e Sport Clube do Recife”, aponta o comunicado.

Nas primeiras declarações como jogador do Santa Clara, Mansur referiu ser um “sonho” jogar na Europa e descreveu-se como um “lateral ofensivo”.

Depois de Gustavo Viera, Jean Patric e André Mesquita, Mansur é a quarta contratação para a próxima época clube açoriano, que será liderado em 2020/21 pelo treinador Daniel Ramos.

Confirmadas estão as saídas de Mamadu, Zé Manuel, César e de Francisco Ramos do plantel que terminou a I Liga em nono lugar, com 43 pontos.