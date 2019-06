Santa Clara contrata médio brasileiro Zé Augusto

As mais lidas

O guarda-redes Serginho e os médios Kaio e Minhoca não vão integrar o plantel da próxima época, tendo já sido anunciada a sua saída do Santa Clara.

O estágio de pré-época do Santa Clara vai decorrer entre 10 e 20 de julho, em Vila Meã e Paredes, estando previstos seis jogos particulares para esse período.

Em nota enviada à imprensa, sem revelar os valores envolvidos no negócio, os açorianos dão conta da contratação por três temporadas de Zé Augusto, acrescentando que o brasileiro pode jogar a 'trinco' mas também a defesa central.

O Santa Clara contratou o médio brasileiro Zé Augusto, que alinhava no Cricíuma e foi formado no Grêmio de Porto Alegre, anunciou esta terça-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol.

