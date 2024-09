Santa Clara conquista primeiro triunfo caseiro ao vencer AVS

O médio brasileiro do conjunto açoriano inaugurou o marcador, aos 24 minutos, tendo o AVS empatado 10 minutos depois por Jaume. Safira, aos 58 minutos, garantiu os três pontos ao Santa Clara, que, neste regresso à I Liga, soma três vitórias e uma derrota.

Com a vitória, os açorianos chegam aos nove pontos (igualando, à condição, FC Porto, Sporting e Famalicão na liderança), enquanto o AVS mantém-se com quatro pontos.

Ao longo da primeira parte, as duas equipas, recém-promovidas ao principal escalão, procuraram assumir a iniciativa da partida, disputando o domínio da posse de bola, mas o Santa Clara teve mais facilidade em pisar terrenos perigosos.

A equipa açoriana foi mais eficiente na organização defensiva e apostou no jogo vertical, explorando a velocidade de Gabriel Silva e MT pelo corredor esquerdo para desequilibrar a defesa do AVS.

Foi através do corredor esquerdo que a formação da casa chegou ao golo, após um contra-ataque fulminante: Gabriel Silva bateu os adversários na velocidade e não facilitou na cara do golo, inaugurando o marcador, aos 24 minutos.

A equipa de Vítor Campelos, apesar das dificuldades no último terço do terreno, não deixou, contudo, de procurar instalar-se no meio-campo ofensivo e acabou a primeira parte com superioridade na posse de bola (48% contra 52%).

Os forasteiros chegaram ao golo do empate aos 34 minutos, durante a melhor fase da equipa no jogo. Após um alívio deficiente da defesa açoriana, Jaume encheu o pé de fora da área e contou com um ressalto num adversário para bater Gabriel Batista.

No segundo tempo, logo aos 49 minutos, novamente através da meia distância, o AVS esteve perto da reviravolta, mas a barra negou um golaço a Lucca.

O Santa Clara respondeu com eficácia. Aos 58 minutos, após uma bola longa na ala direita, Pedro Ferreira apareceu na área para assistir Safira, que rematou rasteiro para o fundo da baliza à guarda de Simão.

Em vantagem, a formação açoriana ficou confortável no encontro, que baixou de intensidade. Os açorianos apresentaram um bloco compacto, mantendo as linhas juntas, com os alas a recuar para erguer uma defesa com cinco homens.

Aos 70 minutos, Gabriel Silva, numa jogada individual, deambulou do corredor para o centro, para ameaçar o ‘bis’ através de um remate que saiu por cima.

Até ao final, o maior ascendente do AVS na posse de bola foi infrutífero perante a organização defensiva do conjunto insular, que até desperdiçou duas oportunidades flagrantes para fazer o terceiro golo.

Primeiro, aos 86 minutos, Matheus Pereira, isolado, viu o tento negado por uma grande defesa de Simão. Já depois dos 90, foi João Costa que, na cara do guarda-redes, não conseguiu finalizar com sucesso.