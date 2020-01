Santa Clara baixa preço dos ingressos

Assim sendo, os sócios do Santa Clara poderão adquirir bilhetes a cinco euros para a bancada ‘Açores’ do recinto, sendo que para o público em geral o custo do ingresso é de seis euros.



Na passada sexta-feira, na receção ao Rio Ave, o jogo da 16.ª jornada da I Liga registou uma assistência de 1646 espectadores, a terceira pior da época. Cifras mais baixas foram contabilizadas no jogo da primeira jornada frente ao Famalicão (1548 pessoas) e no embate da ronda nove frente ao Vitória de Setúbal (1632).



Nos primeiros nove encontros do Santa Clara no Estádio de São Miguel esta época, que corresponde à primeira volta do campeonato. os encarnados de Ponta Delgada registaram um total de 28.185 espectadores, quando na época 2018/2019 e, igual número de encontros realizados tinham assistido aos jogos 47.750 pessoas.



Embora no mesmo período da última temporada o Santa Clara já tivesse contabilizado os jogos com os três grandes, esta época, e apesar de ainda faltar a receção ao FC Porto, as assistências com Benfica e Sporting caíram. Com os encarnados estiveram 8309 (na última época foram 10.000) e com a formação de Alvalade 5282 (contra os 9968 do ano passado).

As horas dos encontros nos Açores e as exibições menos conseguidas em casa da formação orientada por João Henriques podem explicar a diferença de 19.565 espectadores registada em idêntico período.