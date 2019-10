Santa Clara aprova contas positivas de 2018/19 em Assembleia Geral

O Santa Clara aprovou as contas do exercício relativo à época 2018/2019, em Assembleia Geral ordinária, que decorreu ao início da noite de quarta-feira.

O relatório de gestão e as contas do exercício foram aprovados por maioria, com dois votos contra e três abstenções, pelos cerca de cinquenta sócios presentes na sessão magna que decorreu na sede do clube, em Ponta Delgada.

Nas contas, a direção revelou o resultado operacional positivo de cerca de 69 mil euros.

Na época passada, 2017/18, o resultado tinha sido negativo em 132 mil euros.

"O resultado é fruto de uma consolidação que vem desde há cinco anos (...) e que culminou com a liquidação do passivo bancário e com o processo de reestruturação doloroso e difícil que tivemos, mas temos claramente um Santa Clara virado para o futuro, cada vez mais sólido e credível", destacou o presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, aos jornalistas, no final da sessão.

Na ocasião, a direção do clube anunciou que irá abrir uma loja de 'merchandising' num novo espaço no centro de Ponta Delgada, para onde transitam também alguns setores administrativos do Santa Clara.