Santa Clara admite dar férias aos jogadores

A decisão ainda não foi tomada, mas está em cima da mesa, como assegura o diretor desportivo dos açorianos.



“Está ainda em discussão, não temos decisão tomada, embora exista essa possibilidade”, afirma Diogo Boa Alma, ao Açoriano Oriental. Certo é que os jogadores às ordens de João Henriques ainda prosseguem com as sessões diárias de treino. “Neste momento ainda estão a treinar. Treinaram hoje [ontem] e amanhã [hoje] também o farão”, acrescentou o diretor desportivo do Santa Clara.

Clubes como Sporting, Benfica e Tondela, por exemplo, já deram descanso aos respetivos plantéis: os leões só regressam aos trabalhos a 17 de abril; as águias deram “folga” aos jogadores desde terça-feira, devido ao “estado emocional alterado” dos atletas; e os tondelenses entraram ontem de férias.

De recordar que o campeonato da I Liga de futebol encontra-se suspenso desde 12 de março, devido à pandemia de Covid-19. Ainda não é conhecido quando será retomada, apesar de haver intenção por parte da Liga Portuguesa de Futebol Profissional de regressar aos treinos em maio, apontando o reinício da competição para o mês de junho, datas ainda muito provisórias, neste momento.