Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada move queixa-crime contra a TVI

Até ao momento não foi possível obter uma reação dos responsáveis pela TVI e do ex-Delegado de Saúde de Ponta Delgada Paulo Margato.

José Francisco Silva disse estranhar que os médicos que denunciaram o caso "nada tenham visto e reportado" à Santa Casa quando prestavam assistência àquela instituição, e acusou o antigo delegado de saúde de pretender um "ajuste de contas" com o Governo Regional por ter sido "exonerado do cargo".

No dia seguinte, a instituição deliberou, por unanimidade, realizar um inquérito externo para analisar “cada uma daquelas acusações” e perceber o que podia ser “arma de arremesso contra o Governo Regional".

A Santa Casa diz ter sido “surpreendida” com a reportagem da TVI, que descreve “supostas e alegadas situações de maus tratos”.

Para a instituição, as expressões usadas na reportagem “são, em si mesmas, ofensivas e ultrapassam em muito os limites da liberdade de expressão”, pelo que o seu uso “configura os crimes de ofensa a pessoa coletiva, de difamação e de injúria e calúnia”, que foram cometidos contra a Santa Casa “por todos os que afirmaram e divulgaram, com estrondo, factos inverídicos e sem fundamento, que ofendem a credibilidade, o prestígio e a confiança desta misericórdia que, assim, foi também lesada na sua honra e consideração”.

O responsável refere que, “após as averiguações prometidas, feitas por auditores externos, ficaram comprovadas as intenções e ações criminosas que deram origem à reportagem”.

“Cumprindo com o que foi anunciado, a Santa Casa deu entrada no Departamento de Investigação e Ação Penal competente, a uma queixa-crime contra os autores desse atentado ao bom nome e imagem da instituição”, declara o provedor da Santa Casa, José Francisco Silva, numa nota a que a agência Lusa teve acesso.

