Salomé Afonso incrédula com a sua melhor marca nos 1.500 metros

"Sinceramente, não tenho palavras. Nesta prova vim sempre atrás, mas tive a perceção de que não era como antes e que o ritmo era mesmo rápido. Olhei para o relógio para saber se não era só uma sensação, e não era, estava mesmo rápido", afirmou, no final a corredora lusa, que concluiu a prova no 16.º lugar final



Atualmente sem clube, a atleta, 37.ª nos Jogos Tóquio2020, referiu ainda ter entrado nos últimos 100 metros receosa com a marca, mas rapidamente se apercebeu do nível da mesma: "Quando olhei para o cronómetro fiquei parva, achei que estava a ver mal, mas fui até ao fim. Sinceramente, ainda não quero acreditar".



Salomé Afonso cumpriu a sua semifinal em 3.59,96 minutos, conseguindo, novamente, a sua melhor marca pessoal, que já tinha melhorado nas eliminatórias, para 04.04,42, depois de ter chegado à capital francesa com 04.06,04.



"Entrei para esta prova a pensar que não vinha fazer uma semifinal dos Jogos Olímpicos, mas sim uma prova do meeting de Paris. Nunca tive a oportunidade de fazer uma prova a este nível. Penso que a prova mais rápida que tinha feito ganhou-se com 4.04, então, para mim, o medo era será que é desta vez que faço uma grande prova. Queria pelo menos 4.01, já sairia feliz, mas 3.59 nunca imaginei, estou superorgulhosa", concluiu a lisboeta, de 26 anos.



