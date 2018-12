Salário mínimo na Região vai subir para 630 euros em 2019

O salário mínimo nos Açores, atualmente fixado nos 609 euros, vai subir para 630 euros a partir de janeiro do próximo ano, após o Conselho de Ministros ter aprovado ontem um aumento do salário mínimo nacional de 600 euros, mas na Região existe um acréscimo de 5 por cento do salário mínimo.



Este será o quinto aumento, em anos consecutivos, do salário mínimo que subiu 121 euros, desde 2014.



Em janeiro de 2014 um trabalhador a receber o salário mínimo recebia 509,25 euros, sendo que com o aumento agora aprovado vai passar a auferir 630 euros. Esta subida de rendimento representa, no final de um ano, um aumento de 1694 euros no salário recebido pelo trabalhador.



A Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada reconhece que esta evolução do salário mínimo vai “naturalmente agravar os custos de produção de bens e serviços”, mas assume que esta subida estava prevista pelas empresas.

“Não causa surpresa e as empresas já estavam a incorporar esta decisão nos seus atos de gestão. O contrato coletivo de trabalho que negociamos para a área do turismo já tinha estes valores incorporados”, frisa Mário Fortuna.



O aumento de salário poderá representar mais consumo para as famílias, mas também apresenta um custo acrescido de produtos e serviços.



“Mais tarde ou mais cedo o aumento de salários vai refletir-se nos custos de produção e aumentar o preço final”, sublinha o representante das empresas na ilha de São Miguel.

O Governo da República explicou que este aumento do salário mínimo concluiu a trajetória de revalorização apresentada no programa do Governo.



Estima-se que a atualização do salário mínimo beneficiará “mais de 750 mil trabalhadores”.