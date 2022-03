Ryanair anuncia nova rota entre Ponta Delgada e Nuremberga

Segundo o comunicado, as novas rotas incluem também ligações entre Faro e Madrid e Faro e Valência, ambas em Espanha, e ainda uma nova ligação entre Porto e Bergerac, na França.

No total, a companhia aérea irlandesa irá operar 147 rotas durante o Verão a partir dos aeroportos portugueses.

Refira-se que este anúncio do reforço da operação da Ryanair em Portugal surge depois de, na semana passada, a companhia aérea ter anunciado o cancelamento de 19 rotas em Lisboa para o verão, justificando a decisão com o facto de não ter slots suficientes para a operação, culpando o Governo da República por não ter desbloqueado os slots que a TAP não vai utilizar no aeroporto de Lisboa. Esta decisão afeta cerca de 5.000 voos e 150 postos de trabalho.