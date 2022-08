Rússia lança satélite iraniano suspeito de poder apoiar invasão da Ucrânia

O lançamento do satélite Khayyam, através de um foguete Soyuz, foi feito esta manhã, conforme planeado, a partir da base russa de Baikonur, no Cazaquistão, segundo a agência espacial russa, Roscosmos.

Cerca de nove minutos após o lançamento, foi colocado em órbita o satélite iraniano Khayyam.

Yuri Borisov, dirigente da Roscosmos, saudou o lançamento como um “marco importante” na cooperação entre Moscovo e Teerão.

A televisão estatal iraniana transmitiu imagens do lançamento ao vivo, observando que o ministro das telecomunicações do país esteve presente no Cazaquistão para o lançamento.

O satélite, batizado em homenagem ao poeta e estudioso persa Omar Khayyam (1048-1131), visa "monitorizar as fronteiras do país", melhorar a produtividade agrícola, controlar os recursos hídricos e desastres naturais, segundo a agência espacial iraniana.