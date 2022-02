Ucrânia

Rússia diz que por agora não pretende deslocar tropas para Donetsk e Lugansk

A Rússia não prevê por agora deslocar tropas para as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, no leste ucraniano, apesar de ter assinado um tratado de assistência mútua com os dois territórios pró-russos, declarou um responsável russo.