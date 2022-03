Rússia acusa filho de Biden de financiar laboratórios biológicos

“Chama a atenção o envolvimento de estruturas próximas da atual liderança dos Estados Unidos, em particular, do fundo de investimentos Rosemont Seneca, dirigido por Hunter Biden”, no financiamento destes laboratórios, declarou numa conferência de imprensa o tenente-general Igor Kirilov, falando em nome do Ministério da Defesa russo.

De acordo com o militar, que ocupa o cargo de comandante das Forças de Proteção Radiológica, Química e Biológica do Exército russo, os documentos encontrados pela Rússia durante a sua “campanha” na Ucrânia “mostram o esquema de interação das instituições estatais dos Estados Unidos com os laboratórios biológicos ucranianos”.

Kirilov afirmou que a dimensão do programa norte-americano na Ucrânia “é impressionante”.

“Na sua realização, participaram diretamente, além do Pentágono, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), o Fundo Soros e os Centros para o Controlo e Prevenção de Doenças (CDC)”, enumerou.

Segundo o militar de alta patente, o projeto foi patrocinado como desenvolvimento científico pelas principais instituições de investigação dos Estados Unidos, “incluindo o Laboratório Nacional de Los Álamos, que desenvolve armas nucleares no âmbito do Projeto Manhattan”.

“Todas estas atividades são levadas a cabo sob o controlo absoluto do Pentágono”, acrescentou.

O general russo denunciou que “o financiamento destas atividades militares biológicas permitiu aos Estados Unidos e seus aliados retirar da Ucrânia pelo menos 16.000 amostras biológicas”.

“Esta amostragem em larga escala da imunidade natural de uma população provavelmente foi realizada com o objetivo de escolher os agentes biológicos mais perigosos para a população de uma determinada região”, comentou.

Kirilov indicou que nas cidades de Lviv, Kharkiv, Odessa e Kiev foram recolhidas 4.000 amostras de militares para detetar anticorpos contra o hantavírus e outras 400 para os anticorpos da febre hemorrágica da Crimeia-Congo.

Denunciou igualmente que os Estados Unidos não só levaram da Ucrânia amostras de tecido e de sangue, como também de agentes patogénicos perigosos e seus agentes transmissores.

“Para a Geórgia, foram enviadas mais de 10.000 amostras. Entre os destinatários, havia também laboratórios no Reino Unido e o Instituto Mittag-Leffer, na Alemanha”, referiu.

De acordo com o general russo, “tudo isto cria riscos para a segurança biológica não só da Ucrânia, como daqueles países aos quais as amostras foram entregues”.

Entre as prioridades dos Estados Unidos, prosseguiu Kirilov, estava o estudo do agente patogénico do antraz, altamente contagioso e estável no meio ambiente.

O militar indicou que o programa abarcava 30 laboratórios em 14 cidades ucranianas e mostrou um mapa com a respetiva localização.

A Rússia sustenta que o seu exército encontrou, no âmbito da chamada “operação especial militar” na Ucrânia, vestígios da eliminação de provas da existência de um programa biológico-militar financiado pelos Estados Unidos, algo que tanto Washington como Kiev desmentem.