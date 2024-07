Rui Veloso Trio, Jesse Royal e Ayom atuam na Maré de Agosto

Segundo a Associação Cultural Maré de Agosto, que organiza o evento, a programação do festival também inclui concertos de D-A-D, Sara Cruz, L’Entourloop, Pamela Badjogo, La P’ Tite Fumée, Kin' Gongolo Kiniata, Urze, Kevu, Cromos da Noite e DJ Latenight.

Este ano, o festival celebra “40 anos de história, 40 anos de memórias, 40 anos de reencontros, 40 anos de um festival que traz magia à Praia Formosa de geração em geração”.

A fonte acrescenta que “o festival mais antigo de Portugal”, que é realizado desde 1984, já levou até à ilha de Santa Maria “mais de 250 grupos, mais de 2.000 músicos e já realizou mais de 400 concertos”.

Pamela Badjogo (Gabão) abre a primeira noite do festival “com o seu registo afro-pop com um toque jazzístico que nos fará mergulhar na excitação das noites agitadas da África Central, apimentado com textos ao serviço das causas feministas”, adianta a organização.

No primeiro dia atuam ainda o duo francês L’Entourloop (mistura estilos entre hip-hop, reggae, jazz e funk), a banda francesa La P’ Tite Fumée (estilo musical que combina elementos de música eletrónica, música étnica e apresentações ao vivo incorporando instrumentos tradicionais como didgeridoo, flauta, guitarra clássica e diversos instrumentos de percussão) e o projeto português Urze (une a Viola da Terra à música eletrónica).

No dia 23 de agosto sobem ao palco Sara Cruz, o grupo da República Democrática do Congo Kin' Gongolo Kiniata (utiliza um arsenal de instrumentos engenhosamente montados a partir de garrafas de plástico, objetos de metal e artigos domésticos descartados), o cantor Jesse Royal (Jamaica) e o DJ/produtor nacional Kevu.

A fechar o festival Maré de Agosto, no dia 24, estão o grupo multicultural Ayom (Brasil - Espanha) e Rui Veloso Trio. A organização adianta que o cantor, compositor e guitarrista Rui Veloso “junta-se a Alexandre Manaia e Eduardo Espinho, com música que atravessa gerações, para uma noite muito especial”.

Ao palco sobem ainda a banda dinamarquesa de hard rock D-A-D, a dupla nacional Cromos da Noite e o DJ Lucas Oliver, de ascendência luso-alemã, conhecido por Dj Latenight.

A 40.ª edição do festival Maré de Agosto contará ainda com várias atividades ao longos dos três dias, que serão anunciadas brevemente pela organização.

Os bilhetes podem ser adquiridos na BOL e fisicamente na Loja da Maré. Também estarão disponíveis brevemente nos postos de venda físicos (como na RIAC - Rede Integrada de Apoio ao Cidadão, na Bestravel e na Repsol de Vila do Porto).