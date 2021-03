Rui Moniz reeleito presidente com 50 votos a favor

52 sócios compareceram à assembleia-geral, presidida por Eduardo Almeida (perante a indisponibilidade dos três membros da mesa da assembleia), com 50 a votarem favoravelmente na lista única presente a eleições, e um associado a votar em branco.

As eleições decorreram normalmente e no cumprimento das regras sanitárias em vigor na Região.

Após a contagem de votos, Rui Moniz e a sua lista tomaram posse, com o presidente reeleito a agradecer aos associados que compareceram ao ato, bem como a todos os membros que tornaram possível a assembleia-geral.

“Uma palavra para todos os órgãos sociais que terminam hoje o seu mandato, pelo trabalho que desenvolveram ao longo destes quase dois anos. A boa notícia é que todos eles passaram para outros órgãos do clube, na comissão técnica, pelo que ninguém sai e é algo que me apraz”, estendendo ainda os agradecimentos aos novos membros.

Com votos de levar o Comercial a cumprir os objetivos a que se propôs, Rui Moniz fechou a noite com um “viva ao GDC”.



Órgãos Sociais 2021/2023

Mesa da Assembleia Geral

Presidente – Mário Riley

1.º Secretário – Luís Borges

2.º Secretário – Filipe Frias

Conselho Fiscal

Presidente – Camilo Moniz

1.º Vogal – Marco Cabral

2.º Vogal – Jacinto Raposo

Suplente – Eduardo Almeida

Direção

Presidente – Rui Moniz

Vice-Presidente – Diogo Lima

Vice-Presidente Tesoureiro – Pedro Machado

Vice-Presidente – Abel Carreiro

Secretário – Pedro Martins

1.º Vogal – Júlio Carvalho

2.º Vogal – Filipe Gouveia

1.º Suplente – Ana Machado

2.º Suplente – António Prates

3.º Suplente – Filipe Amaral.